Fa il giro del mondo la notizia del tragico incidente avvenuto sulla Strada 195 in territorio di San Giovanni Suergiu e fanno il giro del mondo anche le immagini dell’impressionante video (GUARDA) che ritrae lo scontro che ha coinvolto una Ferrari, una Lamborghini e un camper, costato la vita ai due occupanti della “rossa”, due coniugi svizzeri morti carbonizzati.

Dell’accaduto hanno riferito numerosi media internazionali, dal britannico Daily Mail al sito di Catalunya Press, passando per i portali in lingua spagnola, come El Periodico e per quelli francesi, come Le Matin. Grande copertura anche dai giornali asiatici e indiani in particolare, per il coinvolgimento del magnate Vikas Ranvir Oberoi, 54 anni, di Mumbai, nel 2022 indicato da Forbes al 65º posto tra i più ricchi dell’India.

Il miliardario era a bordo della Lamborghini assieme alla moglie, la star del cinema di Bollywood Gayatri Joshi e risulterebbe indagato nell’inchiesta sul drammatico incidente coordinata dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia.

