La Ferrari Portofino con a bordo i coniugi svizzeri Markus Krautli e Melissa Krautli, 67 e 63 anni, avrebbe superato le auto incolonnate nonostante il divieto, ma la Lamborghini Hurican che la precedeva avrebbe fatto una manovra azzardata, oltrepassando la striscia continua e finendo con l’ostacolare la “rossa”. Poi il contatto, l’uscita di strada e il rogo, dove la coppia ha perso la vita (GUARDA IL VIDEO). Una ricostruzione, ancora tutta da accertare, che ha spinto il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia a iscrivere nel registro degli indagati, con l’ipotesi di duplice omicidio stradale, il magnate multimilionario Vikas Ranvir Oberoi, 54 anni, di Mumbai, nel 2022 indicato da Forbes al 65º posto tra i più ricchi dell’India. Era lui, lunedì mattina, al volante della Lamborghini sulla Statale 195, all’altezza di San Giovanni Suergiu.

L’indagine

Il magnate immobiliare Vikas Oberoi è stato dunque indagato a seguito del drammatico incidente in cui hanno perso la vita i due coniugi: uscita di strada la loro Ferrari si è incendiata, senza lasciare loro scampo. L’immobiliarista, con un patrimonio stimato in 3,8 miliardi di dollari, si trovava con la moglie, l’attrice di Bollywood, Gayatri Joshi, nota per il suo ruolo nel film Swades al fianco di Shah Rukh Khan. I due sono rimasti fortunatamente illesi, così come non hanno riportato gravi conseguenze gli occupanti di un camper che si è ribaltato dopo essere stato colpito dall’auto sportiva.

La dinamica

Le due supercar, assieme ad altri veicoli di lusso, erano partiti dal Forte Village nell’ambito della Sardinia Supercar Experience. La destinazione finale della giornata sarebbe dovuta essere Mores, ma quando è avvenuta la tragedia il convoglio era diretto a Porto Flavia. Lungo un rettilineo della 195, a San Giovanni Suergiu, una serie di auto sportive ha iniziato a superare, incurante della striscia continua, finendo dietro a un camper. Nel corso di un sorpasso vietato tra la Ferrari e il camper, dopo un contatto con la Lamborghini che avrebbe comunque oltrepassato la striscia continua, la “rossa” di Maranello ha preso il volo, per poi incendiarsi dopo qualche secondo. Per la coppia di imprenditori svizzeri non c’è stato nulla da fare: sono morti carbonizzati.

La consulenza

Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, dopo l’apertura del fascicolo per “duplice omicidio stradale” ha già fatto acquisire alla polizia giudiziaria una serie di video girati da alcuni automobilisti che sono subito finiti sui social. In uno si vede perfettamente la dinamica, ma per accertare le eventuali responsabilità la Procura ha disposto che venga nominato un consulente. Proprio per consentire al conducente della Lamborghini di nominare un proprio esperto che partecipi all’attività tecnica, il magistrato ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati il multimilionario indiano che stava partecipando con la moglie alla Sardinia Supercar Experience. Sia Vikas Oberoi che la moglie Gayatri Joshi sono due personaggi molto famosi in India, il primo perché è uno dei più ricchi imprenditori del Paese, la seconda perché è una nota attrice di Bollywood.

Francesco Pinna

