L’Anas – o le imprese che lavorano per conto della società – continuano a dividere in due la Sardegna. Il nervo scoperto, negli ultimi giorni, è il tratto tra Monastir e Nuraminis, interessato da un anno e mezzo dalla realizzazione di un viadotto. L’inferno in direzione Cagliari, con la statale ancora chiusa e il traffico deviato sulla complanare, considerata “comoda” dagli automobilisti, viste le condizioni su cui si viaggia nel tratto “riaperto” nella direttrice opposta.

Sino a ieri: l’alternativa alla Carlo Felice, infatti, è interessata da lavori di ripristino dell’asfalto. Esiste un’ordinanza? Sul sito dell’Anas non c’è traccia. Di sicuro la società non ha inviato comunicati stampa per provare almeno a informare gli automobilisti. Sulla 131, direzione capoluogo, ci sono lunghissime code molto prima della deviazione sulla complanare. I tempi di percorrenza si sono allungati anche di un’ora. Non è chiaro se l’intervento – l’asfalto viene “rattoppato” qua e là – sia stato reso necessario dalle ultime piogge o se si tratti di un intervento programmato. Resta da capire se cantieri così impattanti per la viabilità vengano concordati con le forze dell’ordine, anche per le pesantissime ripercussioni causate per i mezzi di soccorso.

C’è chi chiede l’intervento della Prefettura. Gli unici ad alzare la voce sono stati i sindaci della zona, con i paesi in ostaggio della nuova viabilità. La politica regionale? Chi è fine corsa tace, chi deve subentrare non ha mandato. E sulle strade dei sardi c’è chi continua a fare il bello e il cattivo tempo. Tutti in coda. Muti e rassegnati. (e.d.)

