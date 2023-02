Dopo alcuni giorni di sole e temperature quasi primaverili, torna il freddo. In Italia e in Sardegna aria artica, gelo, piogge, vento e neve.

L’anticiclone delle Azzorre si sposta verso la Svezia lasciando spazio alle correnti polari che dalla Russia iniziano ad avanzare verso l’Italia, spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

A partire da domenica 5 febbraio è previsto un crollo delle temperature, di 15 gradi in quota e di 10 in pianura.

Già nella serata, con il peggioramento del tempo, in Sardegna arriveranno le prime piogge, a tratti anche molto intense. Maltempo che andrà avanti per gran parte della prossima settimana, con temperature fino a 10 gradi inferiori alle media del periodo. E che, a partire da lunedì, farà tornare la neve nell’Isola. Anche in collina.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata