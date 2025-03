«Il destino è in parte scritto, e in parte lo stiamo scrivendo adesso. L’obiettivo è quello di avere a fine 2025 un progetto cantierabile da presentare al comitato decisore. Quello che conta è far capire a ogni cittadino sardo quali ricadute avrà questo progetto nel centro dell’Isola e in tutta la regione».

Lo ha detto Alessandra Todde, che ieri ha augurato un buon lavoro agli scienziati riuniti a Cagliari in nome dell’Einstein Telescope, per il primo dei tre giorni di incontri del workshop “ET in Italia: scienza e tecnologia per la candidatura”.

In attesa di una decisione che arriverà tra fine 2026 e inizio 2027, «a Sos Enattos nasce il primo seme di ET in Sardegna», spiega Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell’Infn, «SUnLab, un Centro di ricerca di altissimo livello, finanziato con 10 milioni dalla Regione e altri 10 dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, e da quelli di astrofisica e di geofisica e vulcanologia. Sarà costruito un nuovo edificio al posto del capannone ex Ri.mi.sa., dove un tempo si lavoravano i graniti. Ospiterà attività di ricerca e sviluppo per l’Einstein Telescope ed esperimenti di fisica a basso rumore, oltre a un osservatorio geofisico per lo studio della geodinamica del Tirreno e delle strutture interne della Terra».

L’opportunità

«Abbiamo le carte in regola per diventare la casa dell’Einstein Telescope», aggiunge la presidente Todde, «il nostro impegno è chiaro: vogliamo che la Sardegna sia non sia solo un luogo in cui fare ricerca, ma un punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica. Ma la sfida dell’Einstein Telescope non è solo scientifica: è un’opportunità per trasformare l’Isola, migliorando servizi, trasporti, formazione e istruzione. Con amarezza constatiamo che ogni anno cinquemila giovani lasciano la nostra regione, che l’Isola diventa sempre più vecchia. Ebbene, questa è l’occasione per invertire la tendenza».

Tutti i dettagli nell'articolo di Cristina Cossu su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata