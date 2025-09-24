Todde e la richiesta di decadenza: il caso all’esame della ConsultaPrima udienza sul ricorso della Giunta contro l’ordinanza del Collegio elettorale
Il caso della decadenza della governatrice Alessandra Todde – richiesta dal Collegio elettorale di garanzia che avrebbe ravvisato irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali sostenute durante l’ultima campagna per le regionali – arriva oggi all’esame della Corte Costituzionale.
La Consulta dovrà valutare il ricorso presentato dalla Giunta – che punta sul conflitto di attribuzioni - in risposta alle contestazioni e all’ordinanza ingiunzione del Collegio.
