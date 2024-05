Meglio di niente, ma Alessandra Todde si metta al volante. Altro che copilota.

L’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci ironizza sull’attuale governatrice, che oggi è salita in auto accanto al pilota francese Adrien Formaux ai test di preparazione alla gara del Rally Italia Sardegna.

Todde ha fatto la copilota, Cappellacci invece anni fa si è messo al volante. In un post sul suo profilo Instagram il deputato di Forza Italia ci ha tenuto a ricordarlo pubblicando due foto: nella prima, in alto, c’è Todde copilota con il casco, nella seconda, in basso, c’è l’auto che si presume sia condotta dall’ex governatore. “Co-pilota is for boys”, “Pilota is for men”, si legge sulle due immagini.

«È comunque un buon inizio, prossima volta al volante però», commenta Cappellacci.

