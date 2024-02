Continuano ad arrivare segnalazioni, in Sardegna, sul mancato pagamento delle prestazioni relative alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti. A denunciare ritardi e disservizi è la Federazione nazionale e regionale dei pensionati.

Secondo la normativa, l'Inps dovrebbe procedere al pagamento entro 12 mesi dalla cessazione dal servizio per raggiunti limiti ed entro 24 mesi dalla cessazione dal servizio per dimissioni e licenziamento.

Per sollecitare l'Inps ad adempiere al pagamento, la Fnp ha predisposto una diffida, da inoltrare a cura del pensionato via raccomandata o via Pec, alla sede dell'istituto territorialmente competente. Trascorso il termine indicato nella diffida (90 giorni), senza che l'Inps abbia provveduto alla liquidazione della prestazione, la Federazione pensionati procederà in sede giudiziaria.

