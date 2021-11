Partono anche in Sardegna le prenotazioni delle terze dosi per gli over 40. I 40-59enni potranno prenotarsi a partire da mercoledì 24 novembre, fa sapere l’assessore Nieddu dopo che il commissario Figliuolo e il ministro Speranza hanno deciso di anticipare a lunedì 22 la campagna richiami per la stessa fascia d’età.

La Sardegna è indietro sulla dose booster, come certificano i dati della Fondazione Gimbe: il tasso di copertura è del 46,9% dell’Isola, contro una media italiana del 53,53%.

"Il motivo è semplice – spiega Nieddu –, la gente non si prenota. Stiamo valutando l’opportunità di campagne informative per sollecitare l’adesione”.

Tutti gli hub sono operativi, precisa l’esponente della Giunta Solinas che non esclude di ricorrere agli Open day anche per le terze dosi, come fatto ampiamente per le prime.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata