Piogge sparse e temperature in sensibile diminuzione nella giornata di domani, sabato 19 novembre, in Sardegna.

La protezione civile ha diramato un avviso di allerta per rischio idrogeologico, di colore giallo, per il territorio del Sulcis Iglesiente. Il periodo considerato a rischio parte dalle 18 oggi e vale per le successive 24 ore.

Le previsioni per domani, per tutta la Sardegna, parlano di cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, con cumulati localmente moderati. Per la serata è attesa un’attenuazione.

L’ufficio meteo dell’Arpas segnala anche l’arrivo del freddo, con diminuzioni delle temperature “localmente sensibili”.

I venti saranno deboli o moderati occidentali. Locali rinforzi sulle Bocche di Bonifacio dal pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati i settori occidentali, molto mossi altrove.

