Torna il maltempo in Sardegna, che nelle prossime ore potrebbe essere attraversata da fenomeni temporaleschi, soprattutto nella zona nord-occidentale.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla, per rischio idrogeologico, valido dalle 12 di domani, 9 novembre, sino alla mezzanotte. Le aree coinvolte dall’avviso di criticità ordinaria sono quelle del Montevecchio Pischinappiu, del Tirso e del Logudoro.

Sono state diffuse anche le precauzioni da tenere in caso di temporali, e quindi quella di restare nelle proprie abitazioni e di salire ai piani superiori in caso ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra. Inoltre, è preferibile evitare i trasferimenti in auto. Vietato attraversare i torrenti in piena, a piedi o con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di fiumi e torrenti e attraversare sottopassi.

