Correre ai ripari, per quanto possibile e di sua competenza, Nadia Matta, sindaca di Santa Teresa Gallura, visti gli annunci di disservizio legato all’interruzione dell’approvvigionamento idrico, così come comunicato ieri da Abbanoa, che oltre ad altri comuni della Gallura, sta interessando anche alcune zone del paese, predisponendo il seguente servizio-autobotti d’emergenza idrica: a Loc. Conca Verde 08:30-11:30; Spiazzo fronte mare Santa Reparata 08.30-11.30; parcheggio via Aldebaran; San Pasquale 08:30-11:30; Piazza della chiesa Valle dell'erica 08.30-11.30; Parcheggio Via dei Corbezzoli.

«Purtroppo, si tratta di lavori urgenti e indifferibili sulla rete, classificati come tali per evitare danni maggiori e per garantire la sicurezza dell’infrastruttura», scrive la sindaca ai propri concittadini e ai già tanti turisti presenti, che hanno scelto Santa Teresa come località per le loro vacanze. «Proprio per la natura emergenziale dell’intervento, non è stato possibile per il Comune richiederne il rinvio, sebbene comprendiamo perfettamente il disagio arrecato a tutti. Per mitigare gli effetti del disservizio, è stato predisposto un servizio di autobotti a disposizione della popolazione. Vi invitiamo a consultare i canali ufficiali per conoscere i punti e gli orari di distribuzione. Siamo in costante contatto con Abbanoa - conclude la sindaca - per fare in modo che i lavori si concludano nel più breve tempo possibile».

© Riproduzione riservata