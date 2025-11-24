Temporali e forte maestrale, scatta l’allerta meteo in SardegnaNon prevista altra neve, ma temperature in calo nell'Isola dove permane l'instabilità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Niente neve, per ora, ma tanta pioggia, temperature in calo e vento che ruoterà a maestrale con rinforzi lungo le coste esposte.
In Sardegna permane l'instabilità tra schiarite e perturbazioni ma con un generale maltempo che potrebbe durare sino al weekend. In alcuni casi le precipitazioni potrebbero presentarsi a carattere di rovescio o temporale ed è così scattata la nuova allerta della protezione civile regionale.
Il nuovo bollettino dalle 3 di martedì notte alle 18 dello stesso giorno, è stato emanato con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. In pratica: tutta la Sardegna centrale e occidentale.
(Unioneonline)