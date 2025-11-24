Niente neve, per ora, ma tanta pioggia, temperature in calo e vento che ruoterà a maestrale con rinforzi lungo le coste esposte.

In Sardegna permane l'instabilità tra schiarite e perturbazioni ma con un generale maltempo che potrebbe durare sino al weekend. In alcuni casi le precipitazioni potrebbero presentarsi a carattere di rovescio o temporale ed è così scattata la nuova allerta della protezione civile regionale.

Il nuovo bollettino dalle 3 di martedì notte alle 18 dello stesso giorno, è stato emanato con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. In pratica: tutta la Sardegna centrale e occidentale. 

(Unioneonline)

