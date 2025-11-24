Il Piano regionale Trasporti in commissione ad AlgheroAll’ordine del giorno la disamina del progetto di piano presentato la settimana scorsa a Sassari
Si riunirà domani, martedì 25 novembre, la Commissione Urbanistica convocata dal presidente Emiliano Piras, dedicata a un punto cruciale: «Commissione informativa sull’iter di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti».
All’ordine del giorno, la disamina del progetto di piano presentato la settimana scorsa a Sassari alla presenza dell’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, che ha illustrato contenuti e passaggi necessari per arrivare all’approvazione definitiva.
«Da una prima lettura emergono diversi elementi di riflessione che riguardano il sistema dei trasporti», spiega Piras. L’assessore Roberto Corbia, presente all’incontro di Sassari, ha già evidenziato alcune criticità legate al territorio algherese. Tra queste, l’annoso problema della gestione del trasporto pubblico locale che, in un’ottica di futura Città Metropolitana, dovrebbe essere considerato nel suo insieme ed eventualmente affidato a un unico soggetto.
Ulteriori lacune riguardano il ruolo di Alghero come punto di approdo per le navi da crociera, le prospettive sul futuro dell’aeroporto “Riviera del Corallo” e il progetto di collegamento ferroviario Sorso–Sassari–Aeroporto–Alghero, già in fase avanzata e destinato alla sperimentazione dei treni a idrogeno.
«La Commissione - precisa Piras - servirà a informare i consiglieri comunali sui passaggi previsti dall’iter di approvazione, che offre a tutti, comprese le amministrazioni comunali, la possibilità di presentare osservazioni entro il 22 dicembre».