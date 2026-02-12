Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco Sardegna a causa del maltempo e delle violente raffiche di vento che hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro.

Le squadre del 115 sono intervenute soprattutto per mettere in sicurezza alberi pericolanti e dissesti statici.

Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi.

Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla Sp14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata