Tempesta di vento in Sardegna: oltre 200 interventi dei vigili del fuocoLe maggiori criticità nel Nord dell’Isola per alberi caduti o pericolanti
Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco Sardegna a causa del maltempo e delle violente raffiche di vento che hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro.
Le squadre del 115 sono intervenute soprattutto per mettere in sicurezza alberi pericolanti e dissesti statici.
Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi.
Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla Sp14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada.
(Unioneonline)