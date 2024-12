Una “tempesta di maestrale” in arrivo in Sardegna, accompagnata da mareggiate e freddo con temperature in picchiata.

È quanto prevedono gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, sottolineando come l'alta pressione che insiste sull’Isola è destinata a indebolirsi dalla serata di oggi, giovedì 19 dicembre, «lasciando così spazio ad una circolazione depressionaria associata a un forte afflusso di aria fredda, instabilità e venti di burrasca».

Nel dettaglio, nelle prossime ore arriverà un brusco peggioramento meteo, con l'ingresso del maestrale che avrà un’intensità media di 80 chilometri all'ora, ma con punte di 120 sulle zone occidentali dell'Isola.

Si attendono anche mareggiate lungo le coste esposte di ponente, rovesci di pioggia e neve sopra gli 800 metri.

Temperature, come detto, in picchiata: la massima non supererà i 12 gradi, le minime tra i 2 e 3 gradi, soprattutto nelle zone interne.

Dovrebbe trattarsi però solo di una parentesi di “grande freddo”: già da sabato i valori torneranno nella media stagionale e il tempo virerà al bello.

(Unioneonline)

