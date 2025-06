Attimi di paura a Chiaramonti, dove poco prima delle 19 si sono alzate le fiamme che hanno divorato un pullman diretto all’aeroporto di Alghero: i passeggeri viste le fiamme sono riusciti a scendere dal mezzo.

È successo nella statale 672 quando, improvvisamente, per cause ancora da accertare, è partito l'incendio all'interno del mezzo e in pochi minuti ha avvolto il pullman. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Sassari che con l'ausilio dell'autobotte ha domato le fiamme. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri. Si indaga sulle cause: il fuoco potrebbe essere stato generato da un corto circuito.

