Buio pesto, paura e tante polemiche. Dopo le lamentele dei cittadini che abitano in via Kolbe, dove da tempo i lampioni della luce sono fuori uso, e dove alcune settimane ha preso fuoco una macchia, interviene il Comune. Gli amministratori hanno fatto sapere che la ditta incaricata della manutenzione ha riscontrato gravi criticità legate all'obsolescenza dell'infrastruttura. Ma non solo. L'attuale malfunzionamento risulta infatti aggravato dai precedenti interventi sulla rete idrica e di posa della fibra ottica, che hanno ulteriormente sollecitato un'infrastruttura già compromessa dal tempo e dall'usura. "L'amministrazione ha avviato un piano di intervento volto a garantire una soluzione immediata al disagio – si legge in una nota del Comune - entro i prossimi giorni verrà proposto un impianto di illuminazione provvisorio, attualmente in fase di definizione, per assicurare condizioni di visibilità adeguate ad automobilisti e pedoni in attesa dei lavori definitivi. In contemporanea è in programma il rifacimento dell'intera linea di illuminazione, la sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di pozzetti d'ispezione lungo il tracciato interrato, per garantire una manutenzione più agevole e un servizio efficiente nel tempo”.

