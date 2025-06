Arrivo della prima tappa a Porto Torres del 30esimo Rally Internazionale Golfo dell’Asinara. Nella piazza XX Settembre intorno alle 19.45 l'arrivo delle auto che hanno attraversato il corso Vittorio Emanuele, nel centro della città. Un momento che coincide con il riordino notturno. Attimi spettacolari della manifestazione che ha attirato l'attenzione del pubblico numeroso. Domenica 29 giugno partenza seconda tappa e arrivo finale (piazza XX Settembre). Valido come secondo round della Coppa Rally di Zona 10 e del campionato regionale Delegazione Sardegna ACI Sport, il Rally Golfo dell'Asinara è organizzato dall’Automobile Club Sassari con il supporto della Regione Sardegna.

Si correrà su asfalto nel Nord Ovest dell’isola, coinvolgendo la Città Metropolitana di Sassari e nove Comuni: Sassari, Castelsardo, Porto Torres, Osilo, Sorso, Codrongianos, Muros, Ossi e Usini.auto ripartiranno da qui domenica 29 giugno alle ore 9.15, per affrontare la seconda e ultima tappa. Alle 15.45, dopo l’ultima prova, si tornerà in piazza XX Settembre per l’arrivo finale e la cerimonia di premiazione, che chiuderà ufficialmente questa trentesima edizione del Rally.

Per accogliere al meglio appassionati e visitatori, domenica 29 giugno, dalle ore 15 alle 18 sarà attivo un info point dell’Ufficio Turistico Comunale nell’area adiacente alla Torre Aragonese.

© Riproduzione riservata