«Il taglio del 50% dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali in Sardegna è l’ennesimo schiaffo da parte del Governo Meloni»: così scrive il Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sulla sua pagina Facebook, rilevando contestualmente come, siffatta scelta, rappresenti «un atto che penalizza duramente la nostra isola» (cfr. pagina Facebook di Alessandra Todde).

La sua voce si aggiunge a quella della gran parte degli amministratori locali italiani, trattandosi di un provvedimento, quello sul taglio dei finanziamenti si intenda, che colpisce, in maniera trasversale, i diversi territori italiani da Nord a Sud, con conseguenze, sul piano pratico, di assai difficile gestione e controllo. Trattasi infatti, stando a quanto si apprende dagli organismi di stampa, di misura che andrebbe ad incidere addirittura su risorse già impegnate e appaltate per essere state concordate in precedenza col Ministero delle Infrastrutture. Sicché appare oltremodo comprensibile la posizione di quanti sostengano che i cosiddetti tagli lineari previsti dalla Legge di Bilancio e in seguito confermati dal Decreto Milleproroghe inerenti i fondi destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale e metropolitana, rappresentano un nocumento considerevole per l’intero territorio nazionale, e soprattutto per i territori, quali quello Sardo, geograficamente svantaggiati. Intanto, perché la manutenzione del tessuto stradale appare come imprescindibile al fine di assicurare la sicurezza e il funzionamento delle infrastrutture.

Quindi, perché di conseguenza, arterie stradali in buono stato di conservazione e di manutenzione, incidono sia direttamente che indirettamente anche sulla maggiore affidabilità in termini di salvaguardia, garantendo se non proprio una completa eliminazione, quanto meno una riduzione importante dei sinistri. Infine, perché ad ogni buon conto, in territori quali quello Sardo, con importanti criticità nel sistema dei collegamenti interni, che contribuiscono all’isolamento delle zone interne, la salvaguardia e la corretta manutenzione del manto stradale, appare un imprescindibile elemento di coesione e di sostenibilità.

La scelta del Governo Centrale, che ha fatto della “sicurezza” in diversi ambiti un proprio caposaldo, quanto meno in apparenza, si presenta non solo in contro-tendenza, ma financo priva di una plausibile ratio, siccome sembrerebbe compromettere il diritto alla mobilità dei cittadini. Tanto più allorquando, proprio la scelta di disinvestire nell’impianto stradale secondario, utilissimo come strumento di collegamento tra le aree interne e le comunità locali, rappresenti una decisione miope. E ancor di più allorquando lo sviluppo delle aree interne, la valorizzazione dei borghi caratteristici e l’incentivazione al turismo, non possano prescindere in alcun modo dalla presenza di infrastrutture adeguate, in difetto delle quali ogni possibilità di miglioramento sembrerebbe apparire gravemente compromessa. Con ogni comprensibile conseguenza anche di carattere economico, visto e considerato che le Regioni, in base ciascuna alle proprie disponibilità, dovranno sopperire alla mancanza.

La coesione (intesa quale politica diretta a ridurre le disparità nello sviluppo fra le regioni e a rafforzare l’integrazione sociale e territoriale per favorire la crescita armoniosa e inclusiva) e lo sviluppo sostenibile sembrerebbero non poter essere sacrificati a scelte politiche, siccome la sicurezza sulle strade, costituisce un diritto insopprimibile dei cittadini che non sembrerebbe poter essere mortificato da un taglio delle voci di spesa non altrimenti giustificato.

La politica dei tagli, lineari o non lineari, non sembra aver mai garantito alcun tipo di efficientamento, ed anzi potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di regressione per i suoi territori.

Giuseppina Di Salvatore – Avvocato, Nuoro

