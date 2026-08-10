Il picco è stato rilevato alle 4 del mattino di ieri dalla stazione della rete ondametrica nazionale che risulta piazzata davanti a Porto Sa Ruxi, nel versante orientale del Golfo degli Angeli: la temperatura del mare prima dell’alba era di 30,6 gradi. Un dato che costituisce anche il record della settimana che si è appena conclusa.

È caldo il mare della Sardegna. Caldissimo. A certificare che non sia solo un’impressione di coloro – tantissimi – che ci si bagnano in questi giorni, arrivano le tabelle ufficiali provenienti dal sistema di boe utilizzate per il monitoraggio di tutti i principali parametri sullo stato di salute del Mare Nostrum. La raccolta e divulgazione dei dati avviene a cura dell’Ispra: sotto controllo ci sono altezza dell’onda, direzione del vento, temperatura dell’aria, il livello idrometrico. E la quantità di calore in superficie. Un flusso di numeri in tempo reale che permette anche di prevenire e monitorare eventi estremi.

Le stazioni intorno alla Sardegna sono sette (più Teulada, che però fa parte di una rete a parte). Sul fronte della temperatura dicono che nella scorsa settimana il mare sardo è sceso sotto i 27 gradi solo per poco meno di un’ora a Cagliari, in porto: la boa ha fatto segnare 26,9 gradi lunedì scorso intorno alle 10,45. Una fase breve e isolata: in tutta l’isola è stato un costante crescendo di temperature. Ad Alghero la stazione della rete ondametrica nazionale ha toccato il massimo di 29,4 gradi alle 2,30 di ieri. La minima, registrata alle 6 del 3 agosto non è molto inferiore: una settimana fa, alle 6 del mattino, la temperatura era di 27,8. Poco più a nord, a Porto Torres, i valori non si sono discostati di molto: il segnale è rimasto stabile dal 3 al 6 a poco meno di 28 gradi (27,8), per toccare il massimo di 29,4 ieri alle 2,30, quindi nel cuore della notte. A sud, per stare sulla costa occidentale, c’è la boa di Carloforte: in sette giorni l’acqua del mare ha oscillato tra i 28,2 gradi del 5 agosto (alle 8) e i 29,7 dell’8 agosto alle 20.

Più caldo il mare della costa orientale. A Tortolì sia venerdì 7 che ieri alle 16,50 si sono raggiunti i 28,9 gradi. A Siniscola la massima in acqua è stata di 29,6 gradi il 6 agosto. Ieri è arrivata a 29,1.

Mare con la febbre e rischio cicloni

Il mare con la febbre, secondo Donatella Spano, docente all’Università Sassari e socia del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici nonché ex assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, è uno degli aspetti più preoccupanti del cambiamento climatico in atto: «Il Mediterraneo – spiega – è un hotspot. A causa della sua posizione geografica, tra la zona temperata europea e quella tropicale africana, qui i fenomeni più estremi tendono a presentarsi con più evidenza che altrove. L’alta temperatura dell’acqua comporta una serie di conseguenze, a partire dalla traspirazione, che creano le condizioni per il manifestarsi di fenomeni più intensi». Come i cicloni, potenziati dall’energia sprigionata dal bacino: con forti piogge e raffiche di vento di elevatissima intensità.

Enrico Fresu/Marco Noce

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