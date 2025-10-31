Mobilitazione popolare mercoledì notte a Villaperuccio contro l’ennesima incursione dei ladri che hanno preso di mira la chiesa del paese.

Non appena si è sparsa la voce dell’allarme, lanciato dal parroco, decine di persone sono scese in strada, alcune con in mano bastoni, decise a presidiare la chiesa e a stanare i responsabili, che però sono riusciti a scappare.

