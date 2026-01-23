I Carabinieri della Stazione di Villamassargia hanno arrestato un 38enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari – ricostruiscono in una nota – hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida di una Ford Fiesta lungo via Sant’Antioco e, insospettiti dall'atteggiamento del conducente, hanno deciso di procedere a una perquisizione che ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di marijuana.

Perquisizione estesa poi in casa dove è stata altra (e tanta) droga: 144 grammi di cocaina, ulteriori 77 grammi di marijuana e 19 grammi di hashish. Insieme alla droga sono stati trovati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 160 euro in contanti.

Tutto il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, il 38enne invece portato a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

