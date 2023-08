Un 34enne di Villamassargia è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Iglesias per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha aggredito verbalmente e fisicamente i suoi genitori per ottenere del denaro. Il tutto anche in presenza dei militari.

In preda all’ira, ha danneggiato vari oggetti.

Non era la prima volta che tormentava la madre e il padre con atteggiamenti vessatori, in questo caso però, essendo il fatto avvenuto davanti ai carabinieri, è scattato l’arresto in flagranza.

Il 34enne è stato condotto alla casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata