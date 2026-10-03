Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio nelle campagne di Calasetta, nella zona di Mercureddu, interessando diverse centinaia di metri di territorio e mandando in fumo numerosi ettari di vegetazione e macchia mediterranea.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente propagate rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco e quattro squadre della Protezione Civile Assosulcis di Sant’Antioco.

Per fronteggiare l'emergenza e contenere il fronte del rogo è stato necessario l'intervento di due elicotteri e di un Canadair.

La situazione ha richiesto anche l'adozione di misure di sicurezza per la popolazione: decine di persone accorse lungo le strade della zona sono state allontanate e alcune abitazioni di campagna sono state evacuate. Tra le ipotesi al vaglio sull’origine, c’è quella dolosa, ma saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire le cause dell’incendio.

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