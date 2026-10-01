a sede sociale dove dializzati e nefropatici del territorio si riuniscono, presso l'ospedale Sirai di Carbonia ha oggi un nuovo nome perché è stata ribattezzata in ricordo di Giampiero Bindo. È infatti avvenuta la cerimonia di dedica in memoria di un uomo che, scomparso di recente e dopo molti anni durante i quali egli stesso si è dovuto sottoporre alla dialisi, si è speso per tantissimi anni dimostrando un impegno straordinario a favore dei pazienti nefropatici e trapiantati dalla comunità. E di spessore è stata anche la sua dedizione a favore del reparto. Non poche le battaglie che Giampiero Bindo ha combattuto per il miglioramento delle condizioni dei pazienti dializzati riuscendo a ottenere un potenziamento degli organici, ad avviare e difendere la dialusi notturna e altri benefici che hanno finito per innalzare il benessere dei nefropatici. Oggi la cerimonia avvenuta presso l'ospedale Sirai alla presenza dei familiari, dei pazienti, degli infermieri e dei dirigenti medici del reparto.

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