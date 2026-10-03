Follia a Carbonia, rissa a colpi di mazze e coltelli in pieno centro: aggrediti i carabinieri. Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno arrestato sei persone coinvolte in una violenta rissa scoppiata in via Dalmazia, nel piano centro della cittadina. Sono tutti giovani stranieri, accusati, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'intervento dei militari è scattato a seguito di numerose segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112, che segnalavano un acceso e violento scontro tra 2 gruppi di individui. All'arrivo delle pattuglie sul posto, i partecipanti alla rissa non solo hanno ignorato gli ordini di fermarsi e di mantenere la calma, ma oltre a continuare a colpirsi a suon di mazze e coltelli alcuni di loro si sono scagliati contro i carabinieri nel vano tentativo di liberare i propri connazionali messi in sicurezza.

Per riportare la situazione sotto controllo, immobilizzare i soggetti più aggressivi ed evitare gravi conseguenze per l'incolumità dei presenti e degli stessi militari, i carabinieri si sono trovati costretti ad estrarre ed utilizzare il dispositivo ad impulsi elettrici (Taser) in dotazione.

Tutti gli arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria di Cagliari in attesa del giudizio direttissimo. Gli accertamenti proseguono per chiarire i motivi all'origine della violenta lite.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata