Assortimento di droga in casa: denunciati due giovani di 19 e 20 anni. I carabinieri hanno sequestrato circa 300 grammi di sostanze tra cocaina, marijuana, ketamina e hashish. Il blitz è scattato ieri pomeriggio. I carabinieri della compagnia di Carbonia hanno segnalato all’autorità giudiziaria di Cagliari la posizione di due giovani, rispettivamente di 20 e 19 anni, sorpresi con un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e il necessario per il loro confezionamento.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. L’intuito dei militari ha portato a una perquisizione personale e domiciliare presso un’abitazione dove i due giovani risiedevano temporaneamente.

L’esito dell’ispezione ha confermato i sospetti degli investigatori, permettendo di trovare e sequestrare un vero e proprio “assortimento” di droga, circa 300 gr di stupefacente tra cocaina, marijuana, ketamina e hashish, destinato allo spaccio.

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