Tentativo di furto a notte fonda nella casa parrocchiale della chiesa di San Pio X, a Iglesias. Intorno alle 4 il sacerdote, don Giorgio Fois, svegliato da rumori sospetti provenienti dall'esterno, ha subito capito che qualcuno si era introdotto nella sua abitazione attraverso una finestra e ha dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari della stazione dei carabinieri di Villamassargia che sono riusciti a sorprendere e bloccare all'interno dell’immobile un trentunenne, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato trovato in possesso del portafogli appena sottratto al parroco ed è scattato l’arresto.

(Unioneonline)

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