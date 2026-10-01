Gli anziani del Sulcis potranno avere una nuova struttura per ricevere cure e assistenza. In arrivo a Perdaxius una nuova Rsa. Lo scorso primo settembre Alf investment Srl, società cagliaritana specializzata nello sviluppo di strutture per anziani nell’Isola e nel resto d’Italia, ha ottenuto gli accreditamenti dalla Regione per realizzare una nuova residenza sanitaria assistenziale a Perdaxius, nel Sulcis, a pochi km da Carbonia.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di 60 posti letto (di cui 47 accreditati) e una comunità integrata di 30 posti dedicata agli anziani parzialmente non autosufficienti. Darà una risposta concreta alla carenza di posti letto sia in Rsa che in comunità integrata, ponendosi l’obbiettivo di tagliare le liste d’attesa, ormai lunghissime.

L' opera (dal valore di circa 9 milioni di euro) vuole rispondere ai bisogni assistenziali del territorio (coprendo tutti i gradi dell’assistenza socio sanitaria dell’anziano: dalla non autosufficienza base sino allo stato vegetativo) e generare nuove opportunità occupazionali attraverso la creazione di almeno 150 posti di lavoro tra personale specializzato, operatori socio-sanitari (oss) e altre figure professionali necessarie alla gestione dei servizi. A questa ricaduta diretta si aggiungerebbero inoltre gli effetti sull’indotto economico, con nuove opportunità per le attività e i servizi del territorio.

L’Unione dei comuni del Sulcis ha espresso il parere favorevole relativo alla compatibilità e all'autorizzazione al funzionamento della futura Rsa. E il provvedimento fa seguito al parere positivo già espresso in conferenza di servizi dalla Regione, attraverso l'assessorato alla Sanità e la Asl 7 del Sulcis. Si attende ora solo il via libera dal Comune circa la conferma di alcuni aspetti tecnici «fondamentali per rendere l’investimento attuabile sotto il profilo finanziario», dichiara l’azienda.

(Unioneonline/En.Ne.)

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