Tre milioni per Piscinas: dal Municipio al rischio idraulico, la mappa dei nuovi lavoriIl piano 2027-2029 approvato dalla giunta punta su sicurezza e ambiente, ma resta da sciogliere il nodo dei vecchi finanziamenti mai spesi
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Il Comune di Piscinas traccia la rotta dei lavori pubblici per il triennio 2027-2029 con l'approvazione in giunta dello schema di Documento unico di programmazione semplificato (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), un piano che mette sul piatto quasi tre milioni di euro di nuovi interventi ma che deve fare i conti con diverse opere stanziate negli anni passati e ancora in attesa di completamento. La fetta più consistente delle nuove risorse viene assorbita dalla riqualificazione del palazzo comunale attraverso tre distinti capitoli di spesa dedicati alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico, affiancata da un importante pacchetto di investimenti sul fronte del dissesto idrogeologico per la mitigazione del rischio idraulico e il potenziamento delle reti di drenaggio urbano.
L'agenda delle opere pubbliche spazia poi dal decoro del centro abitato alla mobilità sostenibile, con risorse destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola di via Salazar, alla realizzazione di una pista ciclabile sull'ex tracciato ferroviario verso Santadi, alla manutenzione dei percorsi pedonali nel centro urbano e al completamento del Centro servizi turistici.
Oltre alle nuove progettazioni, la fotografia scattata dai documenti mette però in luce il peso dei progetti già finanziati negli esercizi precedenti che non si sono ancora trasformati in opere concluse: tra le sedici voci ancora aperte spiccano le risorse per la mobilità sull'ex tracciato ferroviario e i fondi per le energie rinnovabili con importi erogati pari a zero o quasi, oltre agli ultimi adempimenti finanziari per la ristrutturazione di Casa Muscas. Trattandosi di uno schema di programmazione politica destinato al passaggio in consiglio comunale, le cifre rappresentano al momento un'intenzione d'indirizzo piuttosto che un elenco di cantieri imminenti, lasciando all'amministrazione la sfida concreta di superare le fasi burocratiche per convertire i finanziamenti in infrastrutture reali per il territorio.
(Unioneonline)