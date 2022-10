Tra i migranti sbarcati in questi giorni lungo le coste meridionali della Sardegna c’era anche un 44enne algerino, già respinto dal territorio nazionale nel 2020 e rientrato in Italia prima di tre anni, periodo previsto per l’autorizzazione al reingresso.

L’uomo era insieme al gruppo intercettato su un barchino nel corso dei pattugliamenti in mare finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina da parte delle forze in campo con la collaborazione di Frontex.

I migranti, dopo aver raggiunto Sant’Antioco, sono stati accompagnati al Centro di accoglienza di Monastir e lì identificati con le procedure affidate all’Ufficio Immigrazione, che si è avvalso della Polizia Scientifica per il foto-segnalamento e i rilievi dattiloscopici. In quell’occasione è emersa la violazione da parte del 44enne algerino che è stato arrestato e dopo il giudizio per direttissima verrà espulso di nuovo.

