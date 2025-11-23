A perdere la vittima nell’incidente avvenuto alle 3.30 sulla Statale 130, all’uscita della galleria in direzione Gonnesa sono stati Marco Contini, 22 anni, operaio di Gonnesa ed Emanuele Cisci, 51 anni, operaio di Nuraxi Figus, frazione sempre di Gonnesa.

Contini era alla guida della BMW che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con la Fiat Panda condotta da Cisci all’altezza del km 53+500. L’impatto è stato devastante e per i due uomini non c’è stato nulla da fare.

Gravemente ferito Luca Piras, 34 anni, di Cortoghiana, titolare di due esercizi commerciali a Carbonia e Portoscuso, era il passeggero della Panda: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato al Brotzu, dove le sue condizioni risultano serie ma non critiche.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco di Iglesias e carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli per ricostruire l’esatta dinamica. La statale è rimasta chiusa per ore.

