Iglesias, tornano le mele della salute dell’AismL’intero ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche quest’anno l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) rinnova il suo impegno a Iglesias con l’iniziativa solidale “Le Mele della Salute”, un appuntamento ormai tradizionale che unisce gusto e solidarietà.
Sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre, presso la Sala Lepori, i volontari dell’AISM accoglieranno cittadini e visitatori per offrire i sacchetti di mele, disponibili nelle varietà rosse, gialle o verdi. Ogni confezione contiene 1,8 kg di mele e potrà essere ritirata con un contributo di 10 euro.
L’intero ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che colpisce migliaia di persone in Italia e per la quale l’associazione è da anni in prima linea, non solo sul fronte della ricerca, ma anche nell’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Un piccolo gesto che può fare la differenza: acquistando un sacchetto di mele, si sostiene la speranza di chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e si contribuisce a finanziare studi e terapie sempre più efficaci.