Anche quest’anno l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) rinnova il suo impegno a Iglesias con l’iniziativa solidale “Le Mele della Salute”, un appuntamento ormai tradizionale che unisce gusto e solidarietà.

Sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre, presso la Sala Lepori, i volontari dell’AISM accoglieranno cittadini e visitatori per offrire i sacchetti di mele, disponibili nelle varietà rosse, gialle o verdi. Ogni confezione contiene 1,8 kg di mele e potrà essere ritirata con un contributo di 10 euro.

L’intero ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che colpisce migliaia di persone in Italia e per la quale l’associazione è da anni in prima linea, non solo sul fronte della ricerca, ma anche nell’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Un piccolo gesto che può fare la differenza: acquistando un sacchetto di mele, si sostiene la speranza di chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e si contribuisce a finanziare studi e terapie sempre più efficaci.

