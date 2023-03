Sorpreso in flagranza, un 22enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Iglesias per spaccio di droga.

I poliziotti, dopo aver svolto alcune indagini, hanno controllato il giovane che camminava in una via del centro. Quando li ha visti, ha tentato di scappare disfandosi di alcuni involucri che, una volta recuperati, sono risultati contenere 83 grammi di marijuana. Bloccato e messo in sicurezza, gli agenti hanno effettuato anche un sopralluogo nella sua abitazione durante il quale sono stati ritrovati altri 655 grammi della stessa sostanza, nascosta nei mobili, un bilancino di precisione e 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto è stato convalidato, per il giovane sono stati disposti l’obbligo di dimora nel Comune di Iglesias e la permanenza in casa negli orari serali e notturni.

