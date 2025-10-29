Indagato su impulso dell’Fbi perché ritenuto vicino a gruppi suprematisti bianchi, è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico ed è stato arrestato.

Ieri mattina i carabinieri del Ros, supportati dai colleghi del comando provinciale di Cagliari, hanno effettuato una perquisizione a casa di un ventiseienne di Carbonia. L’operazione Alter Ego, coordinata dalla Procura di Cagliari, è scaturita da una condivisione di informazioni da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi).

Il ventiseienne, in base agli elementi finora raccolti, risulta inserito in diversi gruppi social inneggianti all'odio razziale e alle teorie sulla superiorità della razza bianca, nonché all'istigazione al compimento di reati e atti discriminatori contro i "non bianchi".

Durante la perquisizione, effettuata da operatori specializzati del Ros, il giovane è stato trovato in possesso di numerosi file multimediali contenenti materiale pedopornografico e, per tale ragione, è stato arrestato in flagranza di reato.

