Ha minacciato il rivale dopo una lite e gli ha consegnato una cartuccia da caccia calibro 20. Il gesto intimidatorio ha spaventato l’uomo che ha subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. È successo a Sant’Antioco, dove i Carabinieri hanno denunciato un 34enne del posto, ritenuto responsabile di minaccia aggravata e detenzione abusiva di munizioni.

Lo scontro tra i due, il 34enne e un 28enne residente nello stesso Comune, è avvenuto nel cuore della notte, forse per vecchi dissidi. Secondo quanto ricostruito, il primo avrebbe minacciato il rivale, consegnandogli una cartuccia da caccia calibro 20 come segno intimidatorio. Un gesto che ha subito destato preoccupazione e che ha spinto l’uomo a rivolgersi agli uomini dell’Arma.

I Carabinieri hanno avviato immediati accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di trovare e sequestrare ulteriori 14 cartucce dello stesso calibro, detenute illegalmente.

L’uomo è stato denunciato, i militari della Stazione di Sant’Antioco proseguono con le indagini per verificare se ci siano altri elementi di rischio connessi alla vicenda.

(Unioneonline/v.f.)

