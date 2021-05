Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle sedici, a Carbonia all'incrocio tra via Pascoli e via Giosuè Carducci, nella zona sud della città.

Per cause ancora da accertare si sono scontrate una Opel Corsa e una Opel Mokka, enrtambe guidate da due donne, con la Mokka che dopo l'urto si è ribaltata per poi finire, nuovamente in posizione diritta, sopra il marciapiede.

Sul posto alcuni residenti del posto per prestare i primi soccorsi alle due donne presenti nelle vetture.

Sopraggiunta anche l'ambulanza Mike 75 dell'ospedale Sirai, che ha provveduto a verificarne le condizioni.

Pare fortunatamente che entrambe non abbiano riportato nulla di grave, ma una delle due è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Sul posto per la rimozione delle vetture e per la pulizia e ripristino della sede stradale la Rikard Assistance.

