Apprensione a Gonnesa per il destino di Giacomo Solinas, un trentanovenne del quale non si hanno più notizie da venerdì sera.

I familiari lanciano un appello: «Chiunque l'abbia visto o abbia qualche informazione che ci può aiutare è pregato di contattarci al 3470546161», chiede la sorella Giorgia. L’alternativa è quella di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Il ragazzo sabato mattina sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda. I genitori lo hanno visto la notte precedente poi, ieri, è andato via di casa senza salutare. Il suo telefono cellulare risulta spento e «la polizia», riferisce la sorella, «ci ha detto che l’ultima cella agganciata si trova tra Gonnesa e Iglesias».

La richiesta di aiuto è stata rilanciata anche sulle pagine social del Comune di Gonnesa: «Per eventuali comunicazioni mettersi in contatto con la sorella Giorgia», si legge.

