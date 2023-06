Nella loro barca a vela si è aperta una falla e hanno iniziato ad imbarcare acqua, rischiando di affondare.

Grande paura per due turisti francesi nelle acque di Sant’Antioco, per fortuna sono riusciti subito a far scattare l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi.

Si è attivata una motovedetta della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari. I militari, usando degli specifici strumenti "anti-falla", hanno bloccato l'ingresso di acqua e, mentre i due turisti venivano soccorsi, eliminavano quella già imbarcata. La barca a vela è stata poi scortata fino al porto di Sant'Antioco.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata