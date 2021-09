Un operaio 67enne di Capoterra denunciato per truffa aggravata dai carabinieri di Sant’Antioco.

Le indagini sono scattate a partire dalla querela di un 56enne del posto. L’uomo, un commerciante, aveva risposto a un annuncio di vendita online relativo alla realizzazione e posa in opera di infissi, inviando all’operaio (con precedenti a carico) un acconto di 2.500 euro per la fornitura di alcune finestre per un importo totale preventivato di 5.500 euro.

Infissi che non sono mai stati forniti. Dopo aver cercato invano di ottenere quanto gli spettava, il 56enne ha dovuto rivolgersi ai carabinieri.

