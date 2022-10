Un arresto per detenzione e spaccio di droga a Sant’Antioco. Da oltre un mese i Carabinieri del centro isolano stavano osservando le mosse di due giovani e ieri pomeriggio, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno arrestato un 21enne, già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con la fidanzata 18enne.

I militari hanno deciso entrare in azione con una perquisizione domiciliare in casa del 21enne dove hanno trovato e sequestrato 14 grammi di marijuana, 4 di hashish, 2 bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza e un cellulare che contiene messaggi con chiari riferimenti all’attività di spaccio. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, dove ha trascorso la notte, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo che si terranno oggi al palazzo di giustizia di Cagliari.

(Unioneonline/EC)

