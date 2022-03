Saranno inaugurate martedì 8 marzo a Sant’Antioco, nella giornata simbolica che rende omaggio alle donne, le nuove "panchine rosse" dedicate alle vittime dei femminicidi.

Quattro le panchine in totale, donate alla città da Conad, due delle quali sono state posizionate nel Parco Giardino, mentre le restanti nella passeggiata del Lungomare Cristoforo Colombo. L'inaugurazione si svolgerà nel Parco giardino alle 11.

La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza e, più in generale, è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne. Posizionata in una passeggiata o in un giardino pubblico, mantiene viva una presenza.

Le nuove panchine sono dotate di una “targhetta” nella quale sono indicati i numeri telefonici da contattare nel caso fosse necessario denunciare una violenza subita.

