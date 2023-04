Misterioso ferimento nella tarda serata di ieri a Sant'Antioco, dove un operaio è stato raggiunto da due colpi di pistola.

L'uomo, Renato Antonio Cara, non è in pericolo di vita. Poco dopo le 23 alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di aiuto in una zona periferica.

La dinamica non è chiara. Pare che qualcuno nel buio abbia atteso l'arrivo dell'uomo. Poi avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, due dei quali hanno ferito Cara a una gamba. L'operaio è riuscito comunque a chiedere aiuto e dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant'Antioco e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Carbonia. Sono intervenuti anche i medici del 118 che dopo le prime cure hanno accompagnato l'uomo all'ospedale Sirai.

Dopo il ferimento sono iniziate le indagini per fare luce sulla vicenda. Per tutta la notte le forze dell'ordine sono state impegnate in una caccia all'uomo con posti di blocco per individuare il responsabile.

Oggi Cara verrà sentito dai carabinieri.

Francesco Pintore

Fabio Murru

