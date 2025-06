Nuovo sbarco di migranti nel Sulcis. Nella notte la Centrale Operativa dell’Arma dei carabinieri ha segnalato la presenza di un gruppo di persone appena sbarcate lungo il litorale di Maladroxia, nel territorio di Sant’Antioco.

I militari sono intervenuti tempestivamente prestando poi assistenza a otto uomini adulti, che hanno dichiarato di essere di nazionalità algerina. Tutti sono apparsi in buone condizioni di salute; uno di loro, lamentando un lieve malessere, è stato accompagnato in via precauzionale all’ospedale “Sirai” di Carbonia, dove è stato visitato e poi trattenuto per accertamenti.

L’imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata rinvenuta nonostante le immediate ricerche lungo la costa.

Ultimate le procedure di identificazione e le formalità di rito, i migranti sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Monastir.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire le modalità dello sbarco e individuare eventuali complici dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

