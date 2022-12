Al via la gara d’appalto per il grande progetto di efficientamento energetico degli immobili comunali di via Giovanni Paolo II a Sant’Antioco. L’investimento previsto è di 2 milioni di euro, di cui 300 mila di cofinanziamento comunale e i restanti ottenuti con la partecipazione ai bandi promossi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

«Con questo progetto siamo in grado di proseguire nel nostro ampio programma di riqualificazione degli immobili comunali a canone agevolato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Francesco Garau – mettendo in sicurezza circa 40 appartamenti per altrettante famiglie antiochensi».

L’intervento interesserà, nello specifico, il complesso edilizio residenziale pubblico delle palazzine in via Giovanni Paolo II, sulle quali verranno realizzati interventi di manutenzione, mantenimento e valorizzazione.

«In primis – prosegue l’assessore Garau – si lavorerà sulla messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento e di efficientamento energetico. È nostro obiettivo, inoltre, realizzare specifici piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, considerato che questi complessi residenziali sono stati realizzati in epoche in cui il tema dell’accessibilità non era contemplato. Naturalmente non mancheranno opere di miglioramento e aggiornamento normativo della dotazione impiantistica delle parti comuni e riqualificazione o implementazione di aree scoperte comuni adibite a funzioni di socialità».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata