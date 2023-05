Procede a Sant’Antioco il programma di spesa delle risorse provenienti dal Pnrr. In particolare è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione dell’ex Ludoteca di Monte Cresia, struttura inutilizzata da anni e oggetto anche di atti vandalici. Grazie ai 550mila di fondi Pnrr aggiudicati dal Comune, potrà essere riconvertita e consacrata ai servizi per l’infanzia con la creazione di un moderno e funzionale asilo nido (nei prossimi giorni verrà bandita la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere).

«Stiamo cogliendo tutte le opportunità offerte dal Pnrr – dice il sindaco Ignazio Locci – con questo intervento saremo in grado di recuperare una struttura che, sebbene relativamente giovane, negli anni ha perso la sua funzione. Con i fondi a disposizione riusciamo ad effettuare un intervento che ci consentirà di farne un asilo nido con la creazione di trenta nuovi posti, una grossa mano d’aiuto alle famiglie della nostra comunità. Ancora una volta, nonostante le difficoltà, la struttura comunale si è fatta trovare preparata e pronta a sfruttare anche questa occasione offerta dal Pnrr».

«L’immobile – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Garau - si trova in un buono stato di conservazione ma necessita di una serie di lavorazioni con le quali lo metteremo completamente a nuovo. È prevista la creazione di 30 nuovi posti, nel rispetto di tutti gli standard normativi. I bimbi potranno usufruire anche di un’area esterna piuttosto ampia da sfruttare nelle giornate di bel tempo, oltre, naturalmente, agli spazi interni riqualificati e specificatamente dedicati alle attività quali pranzo e riposo, servizi igienici, aula gioco, didattiche e psicomotorie».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata