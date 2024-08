Andavano in giro per Sant’Antioco con più di un etto di droga nell’auto. E, nella notte di martedì, quando sono stati fermati per le vie del centro dalla Polizia, non sono riusciti a nascondere tutta la loro agitazione.

Così gli agenti, insospettiti, hanno deciso di controllare l’auto, dove hanno trovato due involucri con cocaina, oltre a 97 grammi di hashish e 8 di marijuana. La perquisizione è stata estesa all’abitazione e la posizione dei due si è ulteriormente aggravata, perché gli agenti hanno rinvenuto altri 385 grammi di marijuana e 86 di hashish, oltre al materiale per il taglio e il confezionamento. In totale, oltre mezzo chilo.

A finire in manette due giovani del posto, uno di 36 l’altro di 23 anni. Sequestrata la droga, oltre a 450 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. L’arresto è stato convalidato dal gip, che ha deciso di non applicare misure cautelari nei loro confronti.

