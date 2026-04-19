I carabinieri della Stazione di Santadi, con il supporto dei colleghi della Stazione di Narcao, hanno interrotto un tentativo di furto di carburante in una zona rurale del basso Sulcis.

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nella zona di Is Toneddus, hanno notato la luce sospetta di una torcia in un’azienda locale e si sono avvicinati, sorprendendo un uomo di 44 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, intento ad asportare gasolio dal serbatoio di un generatore elettrico.

Il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha permesso di bloccare l'uomo e di recuperare il carburante già sottratto. L’uomo è stato poi dichiarato in stato di arresto per l'ipotesi di furto aggravato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata