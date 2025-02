La conferenza sociosanitaria che questo pomeriggio ha visto incontrarsi a Carbonia i sindaci del Sulcis Iglesiente, con l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, ha dato modo a centinaia di cittadini di manifestare per l’ennesima volta contro una sanità che non è capace di gestire le mille emergenze di un territorio già in ginocchio.

L’appuntamento era fissato per il primo pomeriggio e già un’ora prima dell’arrivo degli amministratori si è formato un grande gruppo di manifestanti con striscioni, trombette che hanno intonato cori di protesta.

Tante le storie drammatiche emerse durante il sit-in, storie di persone che tempo fa hanno partecipato alla marcia della salute, partita dal Sulcis fino ai palazzi della Regione: l’ennesimo appuntamento di protesta a cui sono seguita promesse che non sono state mantenute.

Tutti i dettagli nell’articolo di Stefania Piredda su L’Unione Sarda domani in edicola e sull’edizione digitale del quotidiano

© Riproduzione riservata